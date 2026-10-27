Ars, Carlo Auteri lascia la Dc e aderisce al gruppo parlamentare della Lega

Carlo Auteri aderisce al gruppo parlamentare della Lega all’Assemblea regionale siciliana. Una decisione, spiega, nel corso di una conferenza stampa nella sede dell’Ars a CATANIA, maturata in vista delle prossime elezioni regionali e legata alla volontà di rafforzare il legame con un partito nazionale, capace di rappresentare le istanze dei territori anche nei palazzi romani: “È una scelta su cui stavamo lavorando da tempo. Sento fortemente l’esigenza di ritornare in un partito nazionale, un partito che possa dare voce al nostro territorio e che sia presente 365 giorni l’anno. Le azioni portate avanti dal governo regionale, con Sammartino in materia di agricoltura, sono chiare a tutti. Sentivo l’esigenza di dare ancora più forza alla mia provincia, Siracusa, nei palazzi romani. Per farlo bisogna sposare un progetto fatto di persone serie, che lavorano tutti i giorni sul territorio”, ha dichiarato Auteri. A dare il benvenuto al deputato regionale è stato il maggiore esponente del partito in Sicilia Luca Sammartino, che ha sottolineato il rafforzamento del progetto politico del “carroccio” in Sicilia e nel Mezzogiorno: “Il progetto regionale del nostro partito continua a crescere, in vista non soltanto delle competizioni elettorali, ma anche alla luce di quanto emerso dal congresso nazionale. La Lega rafforzerà sempre di più la propria presenza in Sicilia e in tutto il Mezzogiorno, attraverso una nuova piattaforma politica che parla ai buoni amministratori, ai sindaci e ai colleghi deputati. Voglio dare il benvenuto a Carlo Auteri nel gruppo parlamentare dell’Ars. Grazie anche alla sua esperienza, che abbiamo imparato a conoscere nel corso di questa legislatura, si rafforza la pattuglia dei parlamentari regionali e guardiamo con ottimismo al risultato, non soltanto elettorale ma anche politico, che potremo raggiungere. Vogliamo lavorare al fianco dei primi cittadini, degli amministratori locali e soprattutto delle categorie produttive della nostra regione. Siamo convinti che la piattaforma politica meridionalista e autonomista che abbiamo messo in campo consentirà non soltanto di eleggere nuovi parlamentari, ma anche di raccontare un Sud diverso rispetto a quello che ci è stato consegnato finora”. (ITALPRESS) – (SEGUE). xo5/vbo/red 27-Ott-26 12:33 NNNN