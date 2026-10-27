Anas, prossimi lavori ammodernamento barriere di sicurezza all’ingresso del Villaggio Mosè e in zona Petrusa
Sono inoltre in fase di completamento i lavori di ammodernamento delle barriere di sicurezza sulla strada statale 640, nei pressi del km 8
Anas prosegue gli interventi di ammodernamento delle barriere di sicurezza lungo la rete stradale di competenza nel territorio agrigentino, con l’obiettivo di migliorare gli standard di sicurezza delle infrastrutture.
Le prossime attività interesseranno la strada statale 115, nel tratto compreso tra il km 189 e il km 190, in corrispondenza dell’ingresso al Villaggio Mosè. Successivamente, gli interventi proseguiranno lungo la strada statale 122, in zona Petrusa. Sono inoltre in fase di completamento i lavori di ammodernamento delle barriere di sicurezza sulla strada statale 640, nei pressi del km 8.
Gli interventi rientrano nelle attività di manutenzione e riqualificazione della rete stradale finalizzate a rendere più sicuri gli spostamenti degli utenti.