Drammatico incidente in moto: morto 15enne, ferito il padre

Incidente stradale mortale a Siracusa. Un ragazzo di 15 anni ha perso la vita, nella zona della Pizzuta. E’ accaduto ieri. Padre e figlio erano in sella ad una moto, guidata dall’uomo. Stando alle prime informazioni, il mezzo sarebbe entrato in collisione con un’auto che procedeva nello stesso senso di marcia. Le condizioni del quindicenne sono apparse subito molto serie. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale, dove però è morto poco dopo. Il padre ha riportato delle ferite. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale.