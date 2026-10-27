Cultura

Cinema, tappa agrigentina del Nazra Palestine short film festival 2026

Il prossimo 30 ottobre 2026 a partire dalle ore 17,00 al Centro Culturale Pier Paolo Pasolini

Pubblicato 13 minuti fa
Da Redazione

Il prossimo 30 ottobre 2026 a partire dalle ore 17,00 al Centro Culturale Pier Paolo Pasolini di Agrigento con l’Associazione Agrigento per la Palestina si terrà la tappa agrigentina del NAZRA PALESTINE SHORT FILM FESTIVAL 2026.
Il festival è un progetto di cinema itinerante da e sulla Palestina nato nel 2017 dalla sinergia di diverse associazioni, persone volontarie e cittadine solidali alla causa e con una passione per l’arte cinematografica. Il cinema come testimonianza, memoria e resistenza. Come strumento per raccontare le vite, le identità e le aspirazioni di un popolo, oltre le immagini della guerra e il rumore della cronaca.
La rassegna proposta vedrà la proiezione delle quattro opere vincitrici nelle rispettive sezioni del festival, un cortometraggio vincitore del Ciné Palestine e un documentario extra.

Sei opere, sei sguardi (nazra), sei occasioni per ascoltare storie che interrogano la nostra coscienza e ci invitano a guardare oltre le semplificazioni.
In un tempo in cui la sofferenza rischia di diventare una sequenza di immagini consumate rapidamente, il cinema ci restituisce volti, esperienze e voci. Ci ricorda che dietro ogni conflitto ci sono persone, memoria, cultura e diritto alla dignità.
La cultura non è indifferenza, la conoscenza è una forma di responsabilità e dare spazio alle voci di chi racconta la propria realtà è un atto fondamentale di libertà.
La Palestina attraverso il cinema. Per conoscere, comprendere e non restare indifferenti.

IL PROGRAMMA

ORE 17:00 – VINCITORI PER SEZIONE DI NAZRA 2026
QAHER – Nada Khalifa
Fiction, 2025 – 20’
INTERSECTING MEMORY – Shayma Awawdeh
Documentario, 2025 – 20’
MORGENKREIS – Basma Alsharif
Opera sperimentale, 2025 – 20’31”
FREE FISH – Bisan Owda
Gaze on Gaza, 2025 – 20’13”
ORE 18:30 – CORTO VINCITORE DI CINÉ PALESTINE
LA BARAJA DE MYRIAM – Cristina Hadwa
Documentario, 2025 – 20’
A SEGUIRE – EXTRA
LIVING DESPITE THEM – Antonia Colodro e Alaa Hathleen
Documentario, 2025 – 20’

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