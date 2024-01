Festival dell’Uva a Canicattì, raccolti e devoluti in beneficenza 40 mila euro

Terre d’Uva, la festa dell’Uva da Tavola IGP che si è svolto a settembre a Canicattì è stato un grande successo che ha permesso di raccogliere più di 40 mila euro che sono stati devoluti in beneficenza. Di questi 40 mila euro, 20 mila euro sono stati devoluti ad una associazione no profit perla tutela e l’aiuto di mamme e famiglie in difficoltà, con 5 mila euro è stato acquistato un cardiotocografo che sarà destinato all’ospedale barone di Canicattì, e altri 15 mila euro è stato ripristinato un parco giochi per i bambini in collaborazione con il Comune di Canicattì.

“Il Festival dell’Uva è stata un’ulteriore conferma della generosità e del senso di solidarietà che accomuna i canicattinesi. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento e ai tantissimi partecipanti che hanno acquistato i ticket degustazione, e ringraziamo ancora tutti i professionisti e le migliaia di persone che sono venute a trovarci durante le degustazioni, i cooking show e gli interventi”, così si legge sulla pagina “Terre d’Uva”.