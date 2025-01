I colori protagonisti di un murales nella scuola d’infanzia a Canicattì

Nella Scuola dell’Infanzia Sandro Pertini di Canicattì i colori diventano protagonisti grazie a un meraviglioso murales, realizzato come premio dell’iniziativa “Un futuro da colorare”, promossa da F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini attraverso il brand GIOTTO.

Questo progetto si inserisce nel costante impegno del Gruppo verso il mondo della scuola, con attività e iniziative didattiche che invitano gli insegnanti a utilizzare colori, carte e paste modellabili come strumenti fondamentali per stimolare la fantasia e sostenere il percorso di crescita di alunne e alunni.

Rivolta alle scuole dell’infanzia e primarie italiane, l’iniziativa dello scorso anno scolastico ha incoraggiato bambine e bambini a esplorare i colori dell’arcobaleno, associandoli a valori come natura, energia e fiducia, con l’obiettivo di valorizzare l’espressione artistica dei più piccoli.

E grazie alla creatività di ogni partecipante, il corridoio della scuola di Canicattì è oggi un’esplosione di colori e personaggi fantastici, che accoglie alunne, alunni e insegnanti, invitandoli a vedere il mondo con occhi nuovi. L’opera, firmata dall’artista Raffaella Barbieri, celebra l’immaginazione di bambine e bambini con tonalità vivaci e intrecci di forme ispiratrici. Al centro del murales spicca una frase ispirata alle parole di Albert Einstein, “La creatività è un’intelligenza che si diverte”, un messaggio e che sottolinea quanto il pensiero creativo sia fondamentale per la crescita personale e scolastica.

Questo speciale premio testimonia l’impegno di FILA nel promuovere la creatività come valore educativo e invita le scuole a partecipare alla nuova edizione del progetto: “Fatti sentire, colorando!”. Gli istituti possono caricare i propri elaborati artistici fino al 12 maggio 2025 sul sito dedicato unfuturadacolorare.fila.it. In palio numerosi premi, tra cui webinar con docenti esperti, forniture di prodotti dei brand FILA per un valore complessivo di 22.500 euro e workshop artistici condotti da illustratori professionisti.