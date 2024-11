Morto l’ex deputato Vincenzo Lo Giudice, fu protagonista dell’inchiesta “Alta mafia”

È morto all’età di 85 anni l’ex deputato regionale Vincenzo Lo Giudice, originario di Canicattì. Il politico, per due legislature eletto all’Ars nonché ex assessore ai Lavori pubblici, è stato il protagonista assoluto dell’inchiesta “Alta Mafia”, l’operazione che nel 2004 fece luce sui rapporti tra mafia, politica e imprenditoria in provincia di Agrigento. Per questa vicenda Lo Giudice venne condannato a 11 anni di carcere.