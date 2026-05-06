Canicattì

Parco Eolico a Canicattì, il Tar Palermo dichiara inammissibile il ricorso della RWE

L'Amministrazione Comunale di Canicattì, unitamente a quella di Castrofilippo, ha scelto con determinazione di costituirsi in giudizio con atti distinti per opporsi con fermezza al ricorso della società.

Pubblicato 28 minuti fa
Da Redazione

Il Tar di Palermo ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società RWE Renewables Italia S.r.l. contro il parere negativo reso dalla Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Agrigento sul progetto dell’impianto eolico da 42 MW. I giudici hanno confermato la natura “endoprocedimentale” del parere della Soprintendenza: un atto che, inserendosi all’interno del più ampio procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), non può essere impugnato autonomamente prima della conclusione definitiva dell’iter.
L’Amministrazione Comunale di Canicattì, unitamente a quella di Castrofilippo, ha scelto con determinazione di costituirsi in giudizio con atti distinti per opporsi con fermezza al ricorso della società. Una scelta politica e legale precisa, volta a sottolineare: L’impatto devastante che le opere avrebbero sul paesaggio e sull’ambiente; Il rischio concreto per il patrimonio archeologico locale, Il danno economico per il comparto agricolo dei territori coinvolti (Canicattì, Naro, Castrofilippo, Agrigento e Favara).
“Sebbene la procedura amministrativa di valutazione ambientale debba ancora concludersi questa pronuncia del TAR rappresenta un punto a favore della tutela del territorio”, si legge nella nota da parte dell’Amministrazione comunale che “continuerà a vigilare con estrema attenzione sul prosieguo dell’iter autorizzativo presso gli uffici regionali, pronta a difendere in ogni sede l’integrità della nostra terra contro un progetto che compromette il patrimonio archeologico e l’economia agricola del nostro territorio. 

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