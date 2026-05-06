Visite alla Scala dei Turchi, il Sindaco Mallia: “ticket sul posto e telecamere attive nelle ore notturne”

“Ticket sul posto, guardiani e vigili urbani che garantiscono il contingenamento delle visite, 50 persone ogni 20 minuti per dare la possibilità a tutti di poter visitare il sito e per garantire una vigilanza della scala dei turchi nelle fasi notturne sono state installate delle telecamere per poter garantire anche la guardia”. Queste le novità annunciate dal sindaco di Realmonte, Alessandro Mallia. La Scala dei Turchi dunque riapre al pubblico con nuove regole per tutelare il sito Unesco. ” Solo nel mese di aprile sono state 16.000 visite, un dato importante che comunicheremo alla Regione per una maggiore attenzione del sito e un aiuto concreto comune per poterla garantire”, dice il sindaco Mallia che conclude: “un equilibrio tra fruizione e rispetto, in vista della stagione estiva, fa si che questo luogo diventi ancora più bello e tutelato”.