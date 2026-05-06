Violenza di genere, firmato protocollo d’intesa in Prefettura a tutela delle vittime





E’ stato sottoscritto presso la Prefettura di Agrigento il “Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della violenza di genere finalizzato alla realizzazione di percorsi di prevenzione e protezione a tutela delle vittime in condizione di particolare vulnerabilità”.

Si tratta di uno strumento fondamentale per intervenire sul fenomeno della violenza di genere, oltre che con azioni di tutela e protezione della vittima, anche con interventi trattamentali specifici nei confronti di chi agisce con violenza, nella consapevolezza che il recupero e il reinserimento sociale delle persone che hanno commesso reati di natura violenta passi anche attraverso lo sviluppo della piena comprensione del disvalore delle proprie condotte e di una graduale assunzione di responsabilità.

Il Protocollo ha durata triennale; gli Enti che hanno firmato, Prefettura, Procura di Agrigento e Sciacca, Tribunale, Forze dell’Ordine, Asp, Scuola, Avvocati, Ulepe e le Associazioni, hanno istituito un Tavolo di coordinamento volto alla realizzazione di percorsi di prevenzione, monitoraggio e percorsi di recupero per soggetti autori o indiziati di tali reati.