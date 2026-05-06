Appiccò incendio che distrusse villette e 650 ettari di vegetazione, condannato a 10 anni

La quarta sezione del tribunale di Palermo ha condannato a 10 anni per disastro ambientale e incendio boschivo Francesco Ficano, 29 anni, riconosciuto colpevole, dopo una lunga camera di consiglio, di avere appiccato il devastante incendio che, il 24 luglio 2023, distrusse circa 650 ettari di vegetazione nella riserva naturale orientata di Capo Gallo, a Mondello, borgata marinara di Palermo. Secondo il collegio presieduto da Bruno Fasciana l’imputato e’ inchiodato sia dalle immagini delle videocamere di sorveglianza della zona, sia dalle successive intercettazioni telefoniche e ambientali, effettuate nei confronti suoi e dei familiari.

I video lo ritraggono in uscita da un residence di Mondello a bordo di uno scooter: con se’ aveva un sacchetto contenente una bottiglia al cui interno, secondo l’accusa, c’era benzina o liquido infiammabile. Ficano era stato ripreso mentre si avvicinava all’area boschiva e poco dopo si erano sviluppate le fiamme. Nelle chat con i familiari, inoltre, l’imputato si sarebbe vantato di aver dato fuoco alla montagna. Al processo la Regione si e’ costituita parte civile.