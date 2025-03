“Picchia la compagna davanti il figlio”, denunciato e attivato il “codice rosso”

Maltratta e aggredisce la compagna che però decide di rompere il muro del silenzio e presentarsi in commissariato a denunciarlo. A finire nei guai è un immigrato residente da tempo a Canicattì. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per maltrattamenti in famiglia.

È stata la coniuge, stanca di subire continui soprusi, a recarsi dai poliziotti e formalizzare le accuse. L’uomo l’avrebbe offesa e aggredita anche fisicamente. Come avviene in questi casi, oltre al deferimento alla procura della Repubblica, è stato attivato l’iter del “codice rosso”, un protocollo che mira a tutelare le vittime di violenze domestiche.