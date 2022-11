Racalmuto, tagliati alberi di ulivo dal terreno di una casalinga: indagini

Ancora un danneggiamento nelle campagne della provincia di Agrigento. L’ultimo episodio si è registrato in contrada Garamoli, a Racalmuto. Ignoti si sono intrufolati nell’appezzamento di terra di proprietà di una casalinga cinquantacinquenne e hanno tagliato tre alberi di ulivo. A fare la scoperta è stata proprio la donna. Il raid sarebbe stato commesso tra il 2 ed il 3 novembre, giorni in cui la signora non si è recata in campagna. Presentata una denuncia ai carabinieri della locale stazione. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di danneggiamento.