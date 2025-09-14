Rissa con tentato omicidio: grave 18enne

Rischia la vita un diciottenne rumeno rimasto accoltellato durante una rissa scoppiata con alcuni connazionali. Un micidiale fendente gli ha perforato un polmone e, adesso, si trova ricoverato in codice rosso in ospedale, al Barone Lombardo di Canicattì dove aveva ricevuto le prime cure.

Con una severa ferita da taglio alla testa ma non in pericolo di vita (guarirà in 15 giorni) si trova ricoverato anche un altro cittadino rumeno, ritenuto dalla Polizia (che ha svolto le indagini) l’autore della perforazione del polmone e per questo denunciato all’Autorità giudiziaria anche con l’accusa di tentato omicidio.

L’intera vicenda ancora non è stata tutta chiarita ma gli investigatori hanno elementi importanti per stilare una prima ricostruzione. Tutto sarebbe avvenuto, per motivi ancora da chiarire definitivamente, in centro città – zona stadio – dove i giovani romeni, quattro, tutti identificati e denunciati si sono affrontati a colpi di mazze da baseball e coltellaccio da cucina. Armi che in seguito sono state recuperate (e sequestrate) proprio nel luogo della contesa compresa l’arma bianca intrisa di sangue. La vicenda giudiziaria è coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento.