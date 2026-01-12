Scuole al freddo a Siculiana, il sindaco Zambito: “Al lavoro per risolvere problema” 

Scuole al freddo anche a Siculiana. Da alcuni giorni, si sono riscontrate alcune criticità tecniche alle caldaie. Una ditta incaricata, insieme al dipendente incaricato geom. Claudio Colletti, stanno lavorando per effettuare le verifiche approfondite.

“Purtroppo, dice il sindaco Peppe Zambito, trattandosi di impianti vetusti che ogni anno presentano problematiche ricorrenti, gli interventi richiedono tempi tecnici necessari per garantire il ripristino in totale sicurezza. Comprendo perfettamente la frustrazione e voglio assicurarvi che la risoluzione di questo problema è la nostra priorità assoluta. Avremmo voluto riaccendere subito, ma come Sindaco e come genitore non posso scendere a compromessi: la sicurezza dei nostri figli e del personale scolastico viene prima di ogni altra cosa. Non autorizzerò la ripartenza finché i tecnici non certificheranno il perfetto stato degli impianti. Siamo consapevoli che la manutenzione ordinaria su impianti così vecchi non è più sufficiente, continua il primo cittadino. “Per questo motivo, la nostra visione della scuola è diversa: fortunatamente i nuovi edifici scolastici prevedono impianti all’avanguardia alimentati da energie rinnovabili. L’obiettivo è garantire ambienti moderni, caldi e sicuri, eliminando definitivamente questi disagi stagionali”, ha concluso.