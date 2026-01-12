Canicattì

Canicattì, arrivano le dimissioni dell'assessore Corsello

Nella lettera indirizzata al sindaco Corbo, l'ex assessore parla di "sopraggiunti impegni professionali"

“Per sopraggiunti impegni professionali che non mi consentono più di svolgere al meglio il mio compito di assessore comunale ratifico le mie dimissioni”. Così l’assessore comunale del Comune di Canicattì, Giuseppe Corsello, nella lettera di dimissioni, protocollata al comune ed indirizzata al sindaco Vincenzo Corbo, al segretario comunale ed ai colleghi assessori.

Corsello era stato nominato assessore nel novembre del 2021 quando la città di Canicattì al turno di ballottaggio aveva eletto sindaco Vincenzo Corbo. Da sempre l’ormai ex componente della Giunta si è detto vicino alle posizioni di Fdi ed in particolare all’ assessore regionale Giusy Savarino.

