Rissa davanti locale a Canicattì, 28enne rischia di perdere occhio: trasferito a Palermo 

È stato trasferito ieri mattina in un ospedale di Palermo il 28enne originario di Favara rimasto ferito in seguito ad una rissa avvenuta davanti un locale della movida di Canicattì nella notte tra venerdì e sabato. Il giovane, dopo un passaggio al Barone Lombardo, è stato portato in altra struttura ospedaliera.

A preoccupare sono le condizioni dell’occhio destro, apparse seriamente critiche. Per questo verrà sottoposto ad un’accurata visita. La prognosi diagnosticata è di trenta giorni. E intanto proseguono le indagini da parte degli agenti del commissariato di polizia guidati dal dirigente Francesco Sammartino. Sono state sentite le prime persone informate sui fatti e verranno setacciate le immagini di eventuali impianti di videosorveglianza.

La dinamica di quanto avvenuto è ancora tutta da chiarire nonostante la presenza di diversi avventori. Secondo una prima ricostruzione un primo “contatto” sarebbe avvenuto all’interno del locale per poi proseguire più avanti, nelle vicinanze di un’altra attività commerciale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia e il personale sanitario.