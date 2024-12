Rissa tra due tredicenni nel piazzale della scuola, entrambi finiscono in ospedale 

Rissa tra due tredicenni, poco prima del suono della campanella, nel piazzale di una scuola media a Canicattì. A scatenare la zuffa, davanti gli occhi di diversi studenti, ci sarebbero stati futili motivi. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

I due adolescenti si sono affrontati con schiaffi e pugni ed entrambi, dopo essere stati divisi da bidelli e insegnanti, sono rimasti feriti. Per fortuna in maniera lieve. Tutti e due sono stati trasferiti all’ospedale Barone Lombardo per gli accertamenti del caso. Uno dei contendenti ha riportato un trauma facciale con interessamento del setto nasale ma sono state scongiurate gravi conseguenze.