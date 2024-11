Sfonda a testate la portiera dell’autobus, 36enne ferito e denunciato 

In preda ad una crisi di nervi, forse per aver perso la coincidenza del pullman, prende a testata la portiera di ingresso del bus di linea Sais mandando in frantumi la vetrata. È successo nella serata di giovedì al terminal di Largo Aosta, a Canicattì. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. Protagonista della vicenda un 36enne, rimasto vistosamente ferito alla testa.

A lanciare l’allarme sono state alcune persone che si trovavano sul posto per acquistare i biglietti del bus. Immediatamente sono arrivate le forze dell’ordine e un’ambulanza. Gli operatori sanitari hanno trasferito il ragazzo al Pronto soccorso dove gli sono stati applicati diversi punti di sutura. Al termine degli accertamenti il trentaseienne è stato denunciato per danneggiamento.