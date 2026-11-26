Un milione di euro per avviare il percorso di risanamento ambientale del sito ex Italkali di Casteltermini-Campofranco. Le risorse sono destinate alle indagini preliminari e al piano di caratterizzazione, necessari a definire gli interventi di bonifica, nonché alla messa in sicurezza dell’area, a tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Lo prevede un emendamento del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle all’ARS alla legge regionale di stabilità, presentato su impulso dell’amministrazione comunale di Campofranco, con in testa il vicesindaco Enrico Lipari. L’emendamento vede la piena condivisione dei gruppi ARS del Partito Democratico e di Controcorrente.

“Questo sito, abbandonato dagli anni ’90 – dichiara il deputato regionale M5S Nunzio Di Paola – rappresenta una vera e propria bomba ecologica per il comprensorio tra Campofranco e Casteltermini e continua a destare preoccupazione anche per la sua vicinanza al fiume Platani. La Regione Siciliana non può voltarsi dall’altra parte: è in corso da troppo tempo un’emergenza ambientale e sanitaria non più rinviabile. Servono risorse immediatamente disponibili per il risanamento di quest’area”.

“Come Movimento 5 Stelle, insieme a Controcorrente – aggiunge il vicesindaco Enrico Lipari – abbiamo lavorato per portare la questione in Commissione Ambiente, dove a giugno è stata presentata la risoluzione che impegnava il governo regionale ad agire. Un lavoro che ha trovato la disponibilità sia delle forze di maggioranza che di minoranza: segnale che il tema ha finalmente la solidità politica che meritava da decenni. Nel frattempo qualcosa si è già mosso: la Regione ha avviato all’interno dell’area le operazioni di dismissione delle attrezzature ferrose, un fatto documentato che dimostra come l’attenzione su questo dossier stia producendo effetti concreti. 34 anni sono troppi. Le comunità di Campofranco e Casteltermini meritano risposte e questo è il momento opportuno”- conclude Lipari.