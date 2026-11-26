La Polizia di Stato di Catania ha smascherato un sistema di truffe on line, ideato per intercettare i soggetti interessati a noleggiare auto.

Le indagini per l’individuazione del presunto responsabile, un catanese di 43 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio, sono state condotte dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina”, dopo la denuncia di un medico che, vistosi truffato, ha chiesto l’aiuto della Polizia. In particolare, il professionista, impossibilitato ad utilizzare la propria auto per un’avaria, ha cercato sul web alcune possibili soluzioni alternative e temporanee, per poter noleggiare un’auto e garantire, in questo modo, le visite domiciliari ai propri pazienti, giusto il tempo di riparare la propria vettura.

Dopo una rapida consultazione, l’attenzione del medico è stata catturata da un motore di ricerca, simile per fattezze ai siti per il noleggio auto, con svariate proposte interessanti e convenienti soprattutto dal punto di vista economico. Convinto di trovarsi di fronte ad un servizio affidabile, la vittima della truffa ha selezionato l’offerta più vantaggiosa, peraltro, spacciata come se fosse riconducibile ad una nota compagnia di noleggio, e ha contattato il sedicente operatore, utilizzando il recapito telefonico pubblicato sul sito. Dall’altra parte del telefono ha risposto un uomo che, fingendosi un operatore qualificato, ha confermato la disponibilità del veicolo scelto, al prezzo di 410 euro per tre giorni, comprensivo della copertura assicurativa contro il furto, l’incendio ed altri eventuali danni.

Per bloccare l’auto e perfezionare la prenotazione, il falso operatore ha chiesto alla vittima di effettuare il pagamento anticipato, mediante bonifico bancario, indicando le coordinate bancarie da seguire per versare la somma pattuita. Solo dopo, l’uomo sarebbe entrato in possesso del mezzo, presentando la ricevuta nel fantomatico punto di ritiro, indicato nella zona della stazione ferroviaria di Catania. Il medico ha seguito le istruzioni e, ultimata la procedura di pagamento, si è recato nel luogo indicato dal truffatore, scoprendo che, a quell’indirizzo, non esisteva alcuna attività di autonoleggio. Nel frattempo, il sedicente operatore ha fatto perdere le proprie tracce, non rispondendo più ai diversi tentativi di chiamata effettuati dalla vittima della truffa. Dopo aver acquisito tutti gli elementi utili, i poliziotti del Commissariato “Borgo Ognina” hanno avviato le indagini, procedendo all’analisi dei movimenti bancari e delle utenze telefoniche utilizzate per mettere a segno il raggiro.

In poco tempo, i poliziotti hanno ultimato tutti i riscontri del caso, riuscendo a risalire al responsabile della truffa, il 43enne catanese, che aveva creato il falso portale di ricerca per il noleggio di auto, utilizzando, peraltro, il nome di diverse compagnie esistenti, in modo da conquistare la fiducia degli ignari clienti. Secondo quanto appurato, è emerso che l’uomo non era nuovo a questo genere di raggiri, avendone già perpetrati altri in passato. Al termine degli adempimenti di rito, il 43enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. La Polizia di Stato ricorda ai cittadini di prestare la massima attenzione quando vengono effettuati prenotazioni e pagamenti on line, soprattutto in presenza di offerte ben al di sotto del valore di mercato, senza farsi condizionare dalla fretta di concludere l’affare.