Il giornalista Attilio Bolzoni è stato interrogato dai pm della procura di Caltanissetta, con l’aggiunto Pasquale Pacifico, sullo scoop pubblicato dal quotidiano al Repubblica del 21 marzo 1994 quando il cronista, con il collega Giuseppe D’Avanzo, scrisse delle dichiarazioni del pentito Salvatore Cancemi rese il 18 novembre 1994 in cui il mafioso parlava dei rapporti tra Cosa nostra Silvio Berlusconi e Marcelo Dell’Utri. Il 27 e il 28 marzo 1994 si svolsero le elezioni con la vittoria del Centrodestra guidato da Berlusconi. Bolzoni, sentito ieri come ha anticipato ‘Il Domani’, non svela le domande e le risposte dell’interrogatorio, coperto da segreto istruttorio. Secondo la ex pm Ilda Boccassini a dare le notizie su Cancemi sarebbe stato l’ex capo della polizia Gianni De Gennaro quando era alla Dia. Sentito dalla procura di Firenze De Gennaro negò di essere lui la fonte della notizia. Sullo scoop Bolzoni era già stato sentito dai pm a Firenze, Caltanissetta e alla Dna di Roma tra il 2022 e il 2023.

Parlando della pubblicazione delle dichiarazioni di Cancemi la procura di Caltanissetta, nella richiesta di misure cautelari per De Gennaro e gli altri 4 coindagati per depistaggio, scrive che “di fatto, perciò, a meno di un mese dalle rivelazioni di Salvatore Cancemi, i contenuti dei verbali della Dr.ssa Boccassini venivano integralmente resi noti, con inevitabili, disastrose ripercussioni su tutte le iniziative investigative che avrebbero potuto esser assunte dalla Procure della Repubblica interessate ai fatti per riscontrare immediatamente quanto Cancemi stava rivelando ma, soprattutto, su tutte le iniziative che avrebbero potuto esser assunte per far luce sulle stragi di Capaci e via D’Amelio. Ilda Boccassini, che nel dicembre 2021 interrogata nelle procure di Caltanissetta e di Firenze, si era rifiutata di riferire l’identità della fonte rivelatagli in punto di morte dal giornalista D’Avanzo, ed è stata indagata dagli inquirenti toscani per false informazioni a pm, poi nel giugno 2024, “dichiarava che la fonte di D’Avanzo, per quanto appreso da quest’ultimo, altri non era che l’ex prefetto Giovanni De Gennaro”. “De Gennaro – scrivono i pm nisseni – all’epoca dei fatti (marzo 1994) ben poteva essere a conoscenza del contenuto delle dichiarazioni del Cancemi, in quanto rivestiva l’incarico di vicedirettore della Dia, organo investigativo che, come detto sopra, svolgeva le indagini sulla strage di Capaci ed era stato messo a parte – a fronte di specifica delega – del contenuto del verbale di interrogatorio del 18 febbraio 1994 ove il Cancemi aveva riferito i fatti oggetto di divulgazione. De Gennaro, dopo le dichiarazioni di Boccassini, è stato sentito a Firenze nel luglio 2024 e “negava di essere l’autore della rivelazione, ma affermava anche di essere inviso ai vertici di quella formazione politica (Forza Italia), che dell’impossibilità di svolgere adeguati riscontri alle dichiarazioni di Salvatore Cancemi senza dubbio si avvantaggiò in una fase immediatamente antecedente alle elezioni politiche del 1994”. Per la procura nissena “entrambe tali affermazioni sono risultate palesemente false in forza degli elementi riscontrati nella presente indagine”.