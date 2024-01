Casteltermini, i consiglieri di “Esperienza e Innovazione” presentano mozione di sfiducia per il sindaco Nicastro

I Consiglieri Comunali di Casteltermini Arturo Ripepe, Viviana Caltagirone, Alessia Capozza e Monica Scozzari della Lista “Esperienza e Innovazione Ripepe Sindaco” hanno presentato la mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco Gioacchino Nicastro chiedendo al presidente del consiglio comunale la convocazione di una seduta di consiglio al fine di discutere e deliberare in merito la presente mozione.

“Il Sindaco ha violato ampiamente il patto sottoscritto con gli elettori. Il Sindaco e la sua Amministrazione, proprio per l’incapacità di prendere coscienza dei reali interessi e bisogni della Comunità amministrata, si sono visti negare ripetutamente il sostegno del Consiglio comunale e, in particolare, di quella maggioranza determinata dal consenso elettorale dei cittadini. Il Sindaco, come da programma, avrebbe dovuto aggredire e risolvere gran parte dei problemi atavici di Casteltermini, quali: riorganizzazione e stabilizzazione del personale comunale precario , rifiuti, manutenzione stradale, viabilità, traffico, verde pubblico, ville e giardini. Ma nessuno di questi aspetti è stato mai adeguatamente affrontato e risolto; intere parti di quel programma sono rimaste non attuate o peggio ancora stravolte. Altri impegni elettorali, che avevano precise scadenze di realizzazione, sono stati differiti fino a rendere improbabile che essi possano essere realizzati nel tempo di mandato, dimostrando un totale fallimento amministrativo”, scrivono tra le motivazioni politiche e amministrative i consiglieri Ripepe, Caltagirone, Scozzari, Capozza. “Le Sue dimissioni appaiono essere un’ipotesi da valutare seriamente per le prospettive future di crescita e rilancio della Città”, hanno concluso.