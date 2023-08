Casteltermini, ladri “visitano” istituto Archimede: rubati 400 euro 

Ladri in azione a Casteltermini. Ignoti malviventi, dopo aver rotto un infisso, si sono intrufolati nell’istituto professionale “Archimede” in via Monsignor Pedalino approfittando della chiusura estiva. Una volta dentro hanno rovistato dappertutto, scassinando poi i distributori automatici di merendine. Il bottino, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 400 euro. Poi la fuga. A fare la scoperta sono stati alcuni collaboratori scolastici che hanno chiamato le forze dell’ordine. Al via le indagini dei carabinieri della locale stazione per cercare di individuare i responsabili del raid.