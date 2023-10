Concorso nazionale migliori mieli, goccia d’oro ad una azienda di Casteltermini

Il miele prodotto con le api nere sicule dell’azienda Api nere di Ginevra di Casteltermini ha vinto la goccia d’oro al concorso nazionale dei migliori mieli; riconoscimento per la qualità e le caratteristiche organolettiche che lo rendono un vero e proprio elisir di salute e benessere.

“Bisogna tornare alle merende sane, quelle che i nonni preparavano con il pane e il miele, quello buono, prodotto con le api nere sicule, eccellenza della Regione. Bisogna tornare al cibo sano, prodotto dagli agricoltori”, dichiara Fabio Insalaco docente e libero professionista che collabora con la moglie, Esmeralda Spinello, nella gestione dell’azienda. “Dobbiamo insegnare la corretta alimentazione dove il miele, proprio per le sue caratteristiche rappresenta un cibo sano, energico, salutare. Occorre consumare il miele, così come è importante recuperare la conoscenza delle api, vitali per il nostro ambiente. È importante scegliere il miele con attenzione, preferendo prodotti locali e di alta qualità – aggiunge Insalaco- . L’acquisto di miele prodotto nel territorio di appartenenza da apicoltori affidabili contribuirà a garantire la genuinità e la qualità, oltre ai benefici economici della filiera corta e del contributo alla tutela della biodiversità. Quindi, quando si compra il miele – conclude Fabio Insalaco – bisogna conoscerne l’origine dando la preferenza a opzioni locali e artigianali”.