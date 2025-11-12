Guardia medica chiusa per mancanza di medici; il sindaco Nicastro: “situazione che sta creando tante difficoltà”

A Casteltermini la Guardia Medica è chiusa dalle ore 20 del 7novembre alle ore 20 dell’8 e negli stessi orari dall’11 al 12 novembre per mancanza di medici.

“Una situazione che sta complicando la vita dei miei concittadini. Il trasferimento di chiamata è stato spostato alla comunità assistenziale di Cammarata. Fatti che rendono l’assistenza ai cittadini poco efficiente e intempestiva, creando non poche difficoltà”, scrive il sindaco Gioacchino Nicastro, che si è attivato immediatamente per chiedere risposte all’Asp di Agrigento e al prefetto Salvatore Caccamo.

Ma non solo, manca anche l’ambulanza. “Un paese lasciato completamente senza assistenza sanitaria di base. Se qualcuno si sente male, deve solo sperare di farcela ad arrivare altrove. È una vergogna. La salute dei cittadini non può essere trattata come un optional”, scrive un cittadino sui social.