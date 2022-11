Incidente mortale Palma, il dolore dei familiari; proclamato lutto cittadino a Casteltermini

La Strada statale 115 si tinge di rosso. Un incidente stradale, l’ennesimo, con una vittima lungo la strada che collega Palma di Montechiaro con Agrigento.

Asfalto bagnato, condizioni del manto stradale in pessimo stato di manutenzione, ed ecco che durante la serata di ieri, Maurizio Scarnà, 53 anni di Casteltermini, a bordo della sua Nissan Qashqai, insieme al suo amico Francesco Burgio, mentre stavano ritornando a casa, ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un guardrail capovolgendosi.

I due sono rimasti bloccati all’interno dell’abitacolo e dopo esser stati estratti dai Vigili del fuoco sono stati trasferiti in ospedale.

“Eravamo a casa e stavamo aspettando, insieme a sua moglie, che Maurizio facesse ritorno da Palma di Montechiaro per uscire. Poi una telefonata, siamo andati in ospedale, ma il mio fratellone, in ospedale è arrivato in discrete condizioni, parlava, e camminava con le sue gambe, ma purtroppo l’aorta si è lacerata ed è deceduto alle 05;00 di stamattina”.

Questo il racconto della sorella della vittima Maurizio . “Il mio fratellone, si faceva volere bene da tutti, non aveva figli, ma amava i suoi nipoti”, continua la sorella con la voce affranta dal dolore.

La Procura di Agrigento, ha disposto il sequestro della salma, per gli ulteriori accertamenti e ricostruzioni dei poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro

Il sindaco di Casteltermini, Gioacchino Nicastro, ha proclamato il lutto cittadino.

“Ci associamo al dolore che ha colpito la famiglia Scarnà-Nicastro per la tragica e prematura scomparsa del congiunto Maurizio Scarnà. Siamo una piccola comunità e il dolore di ognuno è il dolore di tutti. Casteltermini si stringe in un forte abbraccio alla famiglia segnata da una così grave perdita.Ritenuto di interpretare il comune sentimento della cittadinanza, il sindaco proclama il lutto cittadino durante lo svolgimento delle esequie, riservandosi di comunicare data e ora in cui saranno celebrate”, si legge nella nota del sindaco Nicasto.