Miss Italia, la favarese Asia Crapanzano vola alle Finali Regionali con la fascia Framesi

Asia Crapanzano, 22 anni di Favara, si aggiudica la fascia di Miss Framesi classificandosi al terzo posto nella selezione provinciale di Siracusa. Il titolo di Miss Framesi dà l’opportunità di passare direttamente alla Finale Regionale.

L’evento si è svolto all’interno dell’Ippodromo del Mediterraneo, inserito nell’ambito della “Notte Bianca Mediterranea”

Asia Crapanzano e’ una ballerina e insegnante di danza tecnica e televisiva della scuola di danza A.S.D Crazy Dance Studio di Favara. Ha partecipato a vari concorsi di bellezza vincendo diversi premi ma il suo sogno nel cassetto è lavorare nel mondo dello spettacolo come ballerina professionista o insegnante di danza. Attualmente è stata selezionata come ballerina nel tour di Milly Carlucci “Ballando on the road”.

Asia continua a portare in alto il nome della sua città natale, dimostrando che la bellezza e l’eleganza possono fondersi con l’arte e il talento. Dedica questo suo percorso di Miss Italia e questa piccola vittoria al nonno che la seguiva in ogni concorso che partecipava.