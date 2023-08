San Calogero a Casteltermini, il ricavato delle donazioni alla Missione Speranza e Carità di Biagio Conte

In occasione dei festeggiamenti per San Calogero Eremita a Casteltermini l’Amministrazione Nicastro ha accolto nel Municipio Don Pino Vitrano responsabile della Missione Speranza e Carità di Frate Biagio Conte e una delegazione di sorelle e fratelli della Missione.

“Quest’anno il Comitato per i festeggiamenti ha voluto onorare il Santo nero con un’iniziativa davvero lodevole, invitando quanti lo volessero ad “Aggiungere un posto al tavolo”. Il ricavato della raccolta, consistente in alimenti a lunga scadenza inseriti nel sacchettu di San Calò, sarà consegnato oggi, giornata conclusiva dei festeggiamenti, alla Missione che si occupa della cura e del sostentamento dei poveri e degli emarginati a Palermo. Fratel Biagio Conte non c’è più, ma continuerà a vivere in chi lo ha seguito e lo ha aiutato a portare avanti il suo grande progetto di pace, fratellanza e solidarietà”, ha scritto il sindaco Gioacchino Nicastro. Durante la processione Don Pino Vitrano è stato sulla vara del santo nero fino all’entrata in chiesa.