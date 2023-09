“Tale e quale Show”, nel cast la castelterminese Ilaria Mongiovì

Prenderà il via venerdì 22 settembre Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti in onda su Rai Uno giunto alla sua tredicesima edizione.

Saranno dieci i protagonisti che si sfideranno a suon di performances davanti alla temutissima giuria che sarà composta ancora una volta da Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello.

Dopo “Ti lascio una canzone”, e la grande tournée teatrale Notre Dame De Paris, dove ha vestito i panni di Esmeralda, a far parte del cast ci sarà la giovane cantante e attrice di Casteltermini Ilaria Mongiovì che a Tv sorrisi e canzoni dichiara: “Non ho una strategia quando faccio un provino. Forse sono piaciuta perché amo cantare con l’anima e divertirmi. Non vorrei mai imitare Whitney Houston, un monumento intoccabile. Immagino che fra i giudici Cristiano, siciliano come me, sia il più pignolo.”