Castrofilippo, 28enne arrestato per furto in un magazzino

I Carabinieri della Stazione di Castrofilippo hanno tratto in arresto un uomo di 28 anni di Castrofilippo, sorpreso in flagranza di reato, per furto aggravato all’interno di un’abitazione.

È avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, quando una pattuglia impegnata in un servizio di controllo del territorio ha notato un individuo uscire con atteggiamento sospetto da una casa situata in via Antonio Gramsci. I militari, dopo averlo fermato, hanno accertando che aveva forzato una finestra dell’abitazione, di proprietà di un pensionato del luogo, per introdursi nel magazzino e sottrarre tre valigette contenenti utensili da lavoro, per un valore complessivo di circa 250 euro.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del giudizio direttissimo.