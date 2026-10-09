Castrofilippo ritrova le sue radici, una giornata tra memoria e famiglia

Castrofilippo ha accolto Marion Louise Kalb, Angela Kalb Williams e Ralph Cannon Williams, marito di Angela, arrivati dagli Stati Uniti per riscoprire le proprie origini. Marion e Angela, discendenti della famiglia Safonte, originaria di Castrofilippo, sono tornate nel paese da cui, molti anni fa, i loro familiari emigrarono verso gli Stati Uniti.

La Pro Loco Castrofilippo ha svolto le ricerche sulla famiglia, sui luoghi legati alla loro storia e sui possibili legami con i parenti del paese, con la preziosa collaborazione del socio Calogero Serravillo. Ad accogliere gli ospiti davanti al Comune sono stati il presidente della Pro Loco Antonio Domenico Sferrazza, la volontaria del Servizio Civile Carla Morreale e i soci Agostino Argento, Antonella Lo Brutto, Calogero Sciollintano, Mirella Bugalete e Riccardo Serravillo, insieme ad Alfonso Gagliano dell’agenzia turistica Essence of Sicily. Presso la Casa Comunale, gli ospiti hanno incontrato il Sindaco di Castrofilippo, che ha rivolto loro il benvenuto a nome della comunità. Durante l’incontro sono state consegnate agli ospiti pergamene commemorative e copie di un libro dedicato alla storia di Castrofilippo.

Successivamente, accompagnati dai rappresentanti della Pro Loco e dalla guida turistica, gli ospiti hanno percorso alcune delle vie e dei luoghi più significativi del paese. Dopo una sosta davanti al Monumento dei Caduti, hanno raggiunto la Chiesa di Santa Maria SS. del Rosario, in Piazza San Giovanni XXIII, proseguendo poi attraverso le vie del centro storico fino alla Chiesa di Sant’Antonio Abate. Il percorso è continuato attraversando Corso Umberto e passando davanti alla Chiesa di Sant’Agnese, per poi raggiungere Via Messina e Via Fogazzaro, individuate sulla base delle informazioni familiari come possibili luoghi di abitazione della famiglia. La giornata si è conclusa con un pranzo in un locale dall’atmosfera familiare, scelto per far sentire gli ospiti accolti e “a casa”, come parte della comunità castrofilippese. Un incontro che ha rappresentato molto più di una semplice visita: un’occasione per ritrovare luoghi, memorie e radici, rafforzando quel legame con Castrofilippo che continua a vivere anche a migliaia di chilometri di distanza.