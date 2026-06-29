Canicattì

Guasto all’acquedotto Tre Sorgenti, interruzione idrica in 7 Comuni dell’Agrigentino

I Comuni interessati sono: Castrofilippo, Grotte, Racalmuto, Naro, Campobello di Licata, Ravanusa e il presidio ospedaliero di Canicattì

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

AICA informa la cittadinanza che, a causa di un improvviso guasto verificatosi sull’acquedotto Tre Sorgenti, lungo la Strada statale 189 nei pressi del bivio per Grotte, si è reso necessario interrompere la fornitura idrica a partire dalle ore 18:00 di oggi (29 giugno). L’intervento di riparazione del guasto è programmato per la giornata di martedì 30 giugno, al fine di consentire ai tecnici di AICA di eseguire le operazioni in sicurezza e ripristinare la piena funzionalità della condotta.

Nel corso dei lavori si registreranno slittamenti e limitazioni nella distribuzione idrica, con possibili disservizi nelle reti comunali. I Comuni interessati sono: Castrofilippo, Grotte, Racalmuto, Naro, Campobello di Licata, Ravanusa e il presidio ospedaliero di Canicattì. Il ripristino della fornitura avverrà al termine delle operazioni di riparazione, con i necessari tempi tecnici per la normalizzazione del servizio in tutti i centri interessati.  L’Azienda Idrica Comuni Agrigentini assicura il massimo impegno per ridurre al minimo i disagi e ringrazia l’utenza per la collaborazione e la comprensione.

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