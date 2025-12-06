Castrofilippo

Svaligiata casa a Castrofilippo, ladri rubano 700 euro 

Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi in casa di un quarantanovenne e portare via il denaro

Pubblicato 4 minuti fa
Da Redazione

Ladri in azione a Castrofilippo. Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi in casa di un quarantanovenne e portare via il denaro che hanno rinvenuto in un cassetto. Il bottino, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 700 euro.

Il proprietario di casa sarebbe stato convinto ad uscire con una scusa. Proprio in quel momento i balordi si sono introdotti nell’abitazione e hanno rubato i soldi che si trovano custoditi in un cassetto. Al via le indagini dei carabinieri per risalire all’identità dei ladri. 

