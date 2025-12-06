Donna uccide figlia disabile e si suicida

Una donna e la figlia disabile sono state trovate prive di vita questa mattina in un appartamento a Corleone, nel Palermitano. Ad allertare il 118 era stata una vicina di casa, insospettita da rumori provenienti dall’abitazione. Sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno aperto la porta d’ingresso. Le due donne sono morte per impiccagione. Il dramma sarebbe avvenuto in una casa nel centro storico del paesino. Sul posto sono attesi anche il medico legale e il pm di turno. La donna – secondo le prime ricostruzioni – era divenuta vedova da alcuni mesi.

I soccorritori hanno trovato la ragazza, autistica e che recentemente aveva smesso di camminare, strangolata al pianterreno dell’abitazione mentre al piano di sopra è stato rinvenuto il cadavere della madre impiccato alla ringhiera.

In aggiornamento