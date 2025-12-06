Minaccia proprietario del bar e infastidisce clienti, arrestato 

Prima avrebbe disturbato i clienti di un bar e successivamente ha minacciato anche il proprietario. Un immigrato è stato arrestato dai poliziotti del commissariato di Sciacca per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. In manette un bengalese di 48 anni.

Il fatto è avvenuto in contrada Perriera, a Sciacca. Alcuni passanti hanno allertato le forze dell’ordine. All’arrivo degli agenti il 48enne ha cercato di guadagnare la fuga e di non farsi identificare senza tuttavia riuscirci.