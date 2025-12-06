Agrigento
Rubano zaino ad immigrato alla stazione centrale di Agrigento, due denunce
La vicenda nasce dalla denuncia dell’immigrato, ospite in una comunità di Aragona
Un sessantottenne agrigentino e una trentanovenne straniera sono stati denunciati a piede libero per avere rubato uno zaino ad un immigrato. Il fatto è avvenuto nella stazione centrale di Agrigento.
Gli agenti della polizia ferroviaria, al termine di un’attività investigativa, sono riusciti ad identificare i due ladri. La vicenda nasce dalla denuncia dell’immigrato, ospite in una comunità di Aragona.
Redazione
