Agrigento

Rubano zaino ad immigrato alla stazione centrale di Agrigento, due denunce 

La vicenda nasce dalla denuncia dell’immigrato, ospite in una comunità di Aragona

Pubblicato 13 minuti fa
Da Redazione

Un sessantottenne agrigentino e una trentanovenne straniera sono stati denunciati a piede libero per avere rubato uno zaino ad un immigrato. Il fatto è avvenuto nella stazione centrale di Agrigento.

Gli agenti della polizia ferroviaria, al termine di un’attività investigativa, sono riusciti ad identificare i due ladri. La vicenda nasce dalla denuncia dell’immigrato, ospite in una comunità di Aragona. 

