Rubano zaino ad immigrato alla stazione centrale di Agrigento, due denunce 

Un sessantottenne agrigentino e una trentanovenne straniera sono stati denunciati a piede libero per avere rubato uno zaino ad un immigrato. Il fatto è avvenuto nella stazione centrale di Agrigento.

Gli agenti della polizia ferroviaria, al termine di un’attività investigativa, sono riusciti ad identificare i due ladri. La vicenda nasce dalla denuncia dell’immigrato, ospite in una comunità di Aragona.