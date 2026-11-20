Prosegue l’azione di contrasto ai reati predatori da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, impegnati ogni giorno in servizi mirati per prevenire e reprimere i furti e le attività delle bande specializzate che operano nell’area metropolitana etnea. In tale contesto si inserisce l’attività condotta dai militari della stazione di Sant’Agata Li Battiati, che ha consentito di interrompere una possibile azione delittuosa e di denunciare un 58enne, per “resistenza a Pubblico Ufficiale“, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva. L’operazione, scaturita nel corso di un servizio, predisposto in orario serale, ha visto i militari impegnati in un’attività di osservazione sul territorio, durante la quale hanno intercettato due uomini a piedi che, in una zona residenziale hanno destato i sospetti di un equipaggio dell’Arma. Gli investigatori hanno, infatti, scorto in via Carducci, due uomini a piedi, uno sul lato destro della strada e l’altro sul lato opposto, i quali, non appena l’auto di servizio li ha affiancati per controllarli, si sono improvvisamente dati alla fuga.

Per raggiungerli, uno dei militari dell’Arma ha effettuato una veloce retromarcia, cercando di bloccarne uno, mentre l’altro Carabiniere è sceso dall’auto inseguendo l’altro. Quello seguito dall’auto di servizio si è dapprima avvicinato ad un veicolo, titubante se salirci o meno, e poi è fuggito in direzione parco Cristallo. In quel frangente, proprio da quell’auto, è sceso un altro uomo, e anche lui è scappato nella stessa direzione, dileguandosi assieme all’altro. Nel frattempo l’altro membro dell’equipaggio, che non ha mai perso di vista il suo “obiettivo”, ha proseguito l’inseguimento, seguendo il fuggitivo anche nei giardini di alcune villette, e riuscendo a raggiungerlo proprio mentre era all’interno di un’abitazione. Qui, il Carabiniere lo ha sorpreso nascosto dietro ad un pilastro, riuscendo a bloccarlo in sicurezza, nonostante questi tentasse di spintonare il militare, peraltro minacciandolo.

Il fermato, è stato identificato per un 58enne catanese, gravato da diverse segnalazioni giudiziarie per reati contro il patrimonio. Nel frattempo un altro equipaggio ha perquisito il veicolo dal quale era scappato l’altro complice, scovando all’interno un piede di porco, 3 flex di cui uno a batteria, un martello, uno scalpello, una tenaglia e cacciaviti. Il mezzo, peraltro, è risultato rubato in provincia di Agrigento e aveva targhe contraffatte. veicolo fosse oggetto di furto, denunciato, e sarà successivamente restituito al proprietario. Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà il 58enne, sottoposto a sequestro gli arnesi da scasso e si sono adoperati per risalire al proprietario del veicolo rubato, per restituirglielo.