La sinergia tra l’Ufficio Anagrafe e la Stazione dei Carabinieri di San Michele di Ganzaria ha permesso di individuare una carta d’identità elettronica manomessa, esibita da una cittadina per richiederne una nuova. Un documento che, grazie al microchip integrato, custodisce importanti informazioni personali e biometriche del titolare, tra cui la fotografia e le impronte digitali, consentendo di verificarne l’identità e l’autenticità. La sua manomissione può, pertanto, compromettere uno dei principali strumenti di identificazione e controllo.

La vicenda è emersa quando una 24enne del posto si è presentata presso l’Ufficio Anagrafe comunale per richiedere il rilascio di una nuova Carta d’Identità Elettronica, in quanto quella in suo possesso risultava danneggiata poiché priva del microchip. Il personale dell’ufficio, in stretta collaborazione con i Carabinieri della locale Stazione, che in precedenza avevano segnalato il ripetersi di episodi analoghi, ha invitato la giovane a rivolgersi ai militari per formalizzare una denuncia di danneggiamento, necessaria per poter successivamente richiedere il rilascio di un nuovo documento. Tuttavia, quando la 24enne si è presentata in caserma per sporgere la denuncia, i Carabinieri hanno esaminato la tessera, riscontrando un’anomalia tutt’altro che trascurabile: il documento presentava un taglio netto e lineare in corrispondenza del microchip, risultato completamente asportato.

La particolare precisione del taglio e l’assenza del microchip hanno insospettito i Carabinieri, che hanno approfondito gli accertamenti e proceduto al sequestro del documento. Sulla scorta degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, la 24enne è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per alterazione e utilizzo di carta d’identità elettronica, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagata, valevole ora e fino a condanna definitiva. Questo tipo di reato si sta verificando con maggiore frequenza in quanto i microchip asportati dalle carte d’identità, venduti per uno scopro economico, sono particolarmente ricercati per il loro impiego nella creazione di documenti digitali falsi, ai quali conferiscono un’apparente autenticità. Un fenomeno che, nell’attuale era digitale, assume una rilevanza crescente e richiede una costante attenzione da parte delle Forze dell’Ordine.