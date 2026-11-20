Su delega della Procura Distrettuale della Repubblica, i Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno , nella giornata odierna, dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, con la quale è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di due giovani catanesi, in quanto gravemente indiziati, pur in una fase processuale che non ha ancora permesso l’istaurazione del contradditorio davanti al giudice e ferma restando la presunzione di innocenza valevole fino alla eventuale condanna definitiva, di avere posto in essere , in concorso tra loro, i reati di tentato omicidio e di porto illegale di arma da fuoco. Il provvedimento è stato adottato, su richiesta di questa Procura, all’esito di indagini avviate nell’immediatezza dei fatti e riconducibili al ferimento di un giovane di ventidue anni, raggiunto da quattro colpi d’arma da fuoco alle gambe, nella notte del 4 ottobre 2026, mentre percorreva, a bordo di una motocicletta e in compagnia di un amico, la zona compresa tra il locale denominato “Ecs Dogana” e gli Archi della Marina, nel centro di Catania.

Secondo la ricostruzione accolta dal Giudice nella fase cautelare, la vicenda sarebbe maturata nell’ambito di pregressi contrasti di natura personale e si è articolata, per come è stato possibile desumere dall’analisi delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona ed acquisiti dalla p.g., in una prima fase in cui entrambi gli indagati avrebbero raggiunto l’area a bordo di uno scooter per poi , dopo una fase di appostamento e di osservazione degli spostamenti della persona offesa, predisporre il mezzo con cui allontanarsi, subito dopo il ferimento della vittima, avvenuto, ad opera del passeggero, in prossimità degli Archi della Marina . Sulla base delle risultanze raccolte, la Procura della Repubblica ha quindi richiesto l’applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di entrambi gli indagati , richiesta accolta nei termini suesposti dal Giudice per le indagini preliminari.