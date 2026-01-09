Impianti di riscaldamento dei plessi Mendola-Vaccaro e Guarino non funzionanti, il sindaco: “abbiamo trovato una soluzione tampone”

Da qualche giorno persiste il mancato funzionamento degli impianti di riscaldamento nei plessi Mendola-Vaccaro e Guarino a Favara. Una situazione che sta incidendo in modo significativo sul benessere degli alunni, del personale scolastico e sull’ordinato svolgimento delle attività didattiche.

“La scuola, quale presidio educativo e civile del territorio, ritiene doveroso promuovere un momento di confronto diretto, trasparente e condiviso, volto a individuare soluzioni concrete e tempestive, nel rispetto del diritto allo studio e delle condizioni di sicurezza e dignità degli ambienti scolastici. La scuola oggi non chiede privilegi, ma risposte. Risposte concrete, immediate e responsabili, perché il diritto allo studio non può essere condizionato dall’emergenza né rimandato al silenzio”, dice in una nota la dirigente scolastico, Rosetta Morreale che ha convocato un’assemblea straordinaria per mercoledi 14 gennaio alle ore 16 presso l’aula polifunzionale dell’istituto.

Nel frattempo una soluzione tampone è stata trovata dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Antonio Palumbo e dall’assessore Schembri. “Provvederemo a fare installare dei gruppi elettrogeni che permetteranno di mettere in funzione gli impianti che sono stati installati questa estate. Si tratta di caldaie di nuova generazione, alimentate ad energia elettrica invece che a gasolio, che abbiamo voluto per ridurre inquinamento e attività di manutenzione, eliminando anche le fasi di preparazione all’accensione che ogni anno portavano a ritardi nell’erogazione del servizio. Così già è in un altro plesso cittadino, dotato degli stessi impianti senza che vi siano stati problemi con chi eroga l’energia elettrica. Siamo profondamente rammaricati per i disagi patiti in questi giorni soprattutto da parte dei più piccoli, dice in una nota il primo cittadino, ma rassicuro tutti sul fatto che si è lavorato alacremente per la soluzione del problema. Ringrazio in particolare l’assessore Schembri per quanto fatto in queste settimane al fine di individuare la soluzione”.