Ospedale di Caltanissetta, infermiera aggredita da parente di un paziente

Un’infermiera di 29 anni è stata aggredita nei giorni scorsi nel reparto di Pneumologia dell’Ospedale Sant’Elia, a Caltanissetta. Secondo quanto ricostruito, la giovane operatrice sanitaria sarebbe stata colpita da una parente di un paziente alla quale era stato chiesto di lasciare il reparto perché l’orario di visita era terminato ormai da più di mezz’ora. La donna si sarebbe scagliata contro l’infermiera tirandole i capelli e graffiandole il volto. La 29enne, soccorsa dai colleghi, ha riportato un forte choc per l’accaduto. E’ già rientrata in servizio.