Parco Archeologico Valle dei Templi, in fiore i primi mandorli

Fioritura in anticipo che ha regalato uno spettacolo unico nei pressi del tempio di Castore e Polluce

Pubblicato 50 minuti fa
Da Redazione

Al Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, nonostante le temperature gelide degli ultimi giorni, sono sbocciati in anticipo i primi mandorli. Normalmente in fiore a febbraio, i mandorli hanno deciso di anticipare la loro fioritura, regalando uno spettacolo unico e inaspettato nei pressi del Tempio di Castore e Polluce o Dioscuri.

Un evento quello della fioritura che invita alla città a prepararsi per la “Festa dei Mandorli in Fiore” che quest’anno si svolgerà da sabato 7 a domenica 15 marzo 2026, così come annunciato dal sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, dall’assessore al Turismo, Spettacoli e Grandi Eventi, Carmelo Cantone, e dall’assessore alla Cultura, Sandro Montalbano. (Foto Gero De Marco)

