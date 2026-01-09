Parco Archeologico Valle dei Templi, in fiore i primi mandorli

Al Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, nonostante le temperature gelide degli ultimi giorni, sono sbocciati in anticipo i primi mandorli. Normalmente in fiore a febbraio, i mandorli hanno deciso di anticipare la loro fioritura, regalando uno spettacolo unico e inaspettato nei pressi del Tempio di Castore e Polluce o Dioscuri.

Un evento quello della fioritura che invita alla città a prepararsi per la “Festa dei Mandorli in Fiore” che quest’anno si svolgerà da sabato 7 a domenica 15 marzo 2026, così come annunciato dal sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, dall’assessore al Turismo, Spettacoli e Grandi Eventi, Carmelo Cantone, e dall’assessore alla Cultura, Sandro Montalbano. (Foto Gero De Marco)