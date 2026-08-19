Catania

Aggredisce carabinieri durante controllo, arrestato 26enne con droga nel borsello

Nel borsello che portava a tracolla c'erano 10 dosi di marijuana, oltre a un apparato radio portatile tipo “walkie-talkie”

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Nel corso dei quotidiani servizi di presidio a presidio del territorio, il Nucleo Radiomobile di Catania ha tratto in arrestato un 26enne catanese perché, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, trovato in possesso di sostanza stupefacente, riconducibile ad un’attività di spaccio. In particolare, mentre due “gazzelle”, stavano attraversando Via Capo Passero, nel quartiere San Giovanni Galermo, hanno scorto un giovane che, a piedi, si spostava rapidamente tra le auto in transito tra Viale Tirreno e Via Capo Passero. Alla vista dei Carabinieri, il ragazzo ha provato a nascondersi per le vie del quartiere, ma il suo tentativo non è sfuggito agli equipaggi che lo hanno così raggiunto e bloccato in sicurezza. 

Inutili si sono rivelati i suoi tentativi di dare ai Carabinieri un falso nome per non farsi riconoscere: è stato comunque identificato per il 26enne, già gravato da precedenti penali proprio in materia di droga.   Immediata è scattata la perquisizione, grazie alla quale i militari hanno recuperato, nel borsello che portava a tracolla, 10 dosi di marijuana, oltre a un apparato radio portatile tipo “walkie-talkie”, probabilmente usato per comunicare con le vedette che “sorvegliano” il quartiere.  L’uomo è stato perciò arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e falsa attestazione e resistenza a Pubblico Ufficiale, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

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