Catania

Appicca incendio nel giardino comunale, arrestato

E' stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa della convalida

Pubblicato 50 minuti fa
Da Redazione

Appicca un incendio nel giardino pubblico di Catania, nelle vicinanze della Fontana di Proserpina. Un 38enne e’ stato arrestato dai carabinieri, in via 6 aprile, nei pressi della stazione ferroviaria. L’uomo, di origini straniere, residente a Catania, gia’ noto alle forze dell’ordine, e’ stato trovato con in tasca due accendini, verosimilmente utilizzati per appiccare l’incendio nell’area verde di proprieta’ del comune di Catania caratterizzata da alberi ad alto fusto e dalla presenza della nota fontana dello scultore Giulio Moschetti. E’ stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa della convalida. 

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