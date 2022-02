Detenuti appiccano incendio all’interno del carcere minorile: 4 agenti intossicati

Due giovani detenuti del carcere minorile Bicocca di Catania “con presunte problematiche psichiatriche e di tossicodipendenza” hanno appiccato un incendio nella cella in cui si trovavano dando fuoco ad alcuni suppellettili: in pochi minuti i fumi hanno invaso tutta la sezione detentiva, rendendo l’aria irrespirabile e alla fine quattro agenti di polizia penitenziaria sono rimasti intossicati e hanno dovuto fare ricorso alle cure dei medici in ospedale. L’episodio, che risale alla giornata di venerdì, è stato reso noto dal segretario nazionale per la Sicilia del Sappe (Sindacato autonomo di polizia penitenziaria), Calogero Navarra. “Solo il tempestivo e coraggioso intervento del personale di polizia ha evitato il peggio – dice -, sono state infatti prontamente aperte le celle e portati in salvo i ristretti. Un caro prezzo però è stato pagato dalla polizia penitenziaria. Agli agenti finiti in ospedale va l’apprezzamento e la solidarietà del Sappe, che per l’ennesima volta si vede costretto a denunciare le gravi problematiche che assillano ormai da tempo le carceri minorili”. Per Navarra “i gravi fatti accaduti nel carcere minorile di Catania Bicocca pongono in chiara evidenza l’enorme falla relativa alla gestione dei cosiddetti ‘detenuti con problemi di carattere psichiatrico’”. Solidarietà ai poliziotti penitenziari di Catania Bicocca arriva anche da Donato Capece, segretario generale del Sappe: “Ormai è un bollettino di guerra e le vittime sono sempre le stesse: le donne e gli uomini in divisa della polizia penitenziaria – sottolinea -. Occorrono interventi immediati e strutturali che restituiscano la giusta legalità al circuito penitenziario intervenendo in primis sul regime custodiale aperto”.