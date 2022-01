Una donna di 62 anni originaria di Modena, in vacanza con il compagno in Sicilia, e’ morta in un incidente stradale che si e’ verificato poco prima della mezzanotte lungo la strada statale 11, nei pressi di Acireale. Per cause in via di accertamento l’auto, una Toyota Rav 4, si e’ schiantata contro un muro. Il compagno della donna e’ rimasto ferito ed e’ stato portato in ospedale a Catania.Sul fatto indagano i vigili urbani del comune di Acireale.