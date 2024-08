Bimbo di 3 anni rischia di annegare in una piscina prefabbricata: è grave

E’ ricoverato al reparto di Rianimazione pediatrica dell’ospedale Garibaldi Nesima di Catania un bambino di appena 3 anni, che ha rischiato di annegare in una piscina prefabbricata fuori terra. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi in un’abitazione privata, ricadente in una zona residenziale e di villeggiatura di Caltagirone. Sui fatti indagano i carabinieri della locale Stazione, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica del grave episodio. I medici del nosocomio etneo stanno tenendo sotto stretta osservazione il piccolo ma il quadro clinico sembra non essere rassicurante e rispecchia la diagnosi di primo intervento stilata dai sanitari del 118 dell’ospedale di Gravina, i quali dopo le prime cure del caso e aver constatato un severo quadro clinico, hanno disposto il trasferimento d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania dove si trova tutt’ora ricoverato.