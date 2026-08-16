Cinque chili di droga nascosti tra frigorifero e sottoscala, arrestato 43enne

Un continuo via vai di auto, soste brevi e incontri apparentemente casuali. È da quei movimenti, osservati dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, che ha preso avvio un’attività info-investigativa culminata con l’arresto di un 43enne catanese, con precedenti penali, ritenuto responsabile della detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento è il risultato di un’attività che ha unito conoscenza del territorio, osservazione e approfondimento info-investigativo. I militari, infatti, impegnati nei quotidiani servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio nel quartiere San Cristoforo, hanno scorto in piazza Caduti del Mare, detto Tondicello della Playa, alcune autovetture che si fermavano in prossimità di uomo, fermo sul marciapiede. Questa dinamica, tipica dello spaccio, ha indotto i militari ad effettuare un servizio di osservazione in modalità “discreta”. I Carabinieri hanno quindi seguito i suoi spostamenti, sempre seguendolo a distanza, fino a bloccarlo poco distante, nei pressi della sua abitazione.

A quel punto è scattata la perquisizione domiciliare ed è proprio all’interno della casa che gli investigatori hanno trovato conferma di quanto sospettato. Nel frigorifero, infatti, erano nascosti più di 1 chilo di hashish, suddivisi in 9 panetti e 42 ovuli, mentre nel sottoscala erano state occultate 11 buste contenenti ben 4 chili e 250 grammi di marijuana. Un quantitativo complessivo di oltre 5 chili e mezzo di stupefacenti, già suddiviso in diverse modalità di confezionamento, e anche materiale per il confezionamento delle dosi, a dimostrazione che si trattava del deposito vero e proprio deposito di droga che, poi, veniva venduta in strada. Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il 43enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva,ha convalidato il provvedimento disponendo l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.