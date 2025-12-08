Coinvolto in grave incidente stradale, in auto aveva 1.2 chili di marijuana: arrestato in ospedale 

“Audentes fortuna iuvat”, la fortuna aiuta gli audaci, è la calzante locuzione che si presta all’arresto in flagranza di un 18enne catanese che, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è stato operato dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Palagonia in relazione al reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Erano le 19.00 circa quando la pattuglia di militari della “Radiomobile” ha ricevuto, dalla centrale operativa della Compagnia di Palagonia, la notizia per un intervento a seguito di un grave incidente stradale tra due autovetture, occorso poco prima sulla SS. 417 nel territorio del comune di Mineo.

L’arrivo dei militari, coinciso con quello dei soccorsi del 118 e dei Vigili del Fuoco, avrebbe dovuto essere quello solito per i rilievi descrittivi dell’incidente ma, nell’occasione, la meticolosità nell’esecuzione del servizio da parte dei Carabinieri ha aggiunto un risvolto inaspettato.

I militari infatti, dopo che i conducenti di entrambe le autovetture coinvolte erano stati soccorsi e trasportati presso l’ospedale di Caltagirone dal personale del 118, si sono avvicinati ad uno dei veicoli, una Smart in particolare, percependo all’interno dell’abitacolo un odore a loro ben noto … quello resinoso della canapa indiana.

Si sono quindi attivati e, rovistando al suo interno, occultato tra gli effetti personali del guidatore 18enne, hanno scovato un quantitativo di un 1,200 chilogrammi di marijuana e due panetti di hashish, quest’ultimi per un peso complessivo di 200 grammi.

A seguito degli immediati accertamenti sul conto del 18enne, in quel momento già ospedalizzato, è emerso che quest’ultimo con recidiva era sprovvisto di patente di guida, motivo per cui è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, nonché il fatto che la Smart era oltretutto sottoposta a fermo amministrativo.

L’arresto del 18enne, inizialmente ristretto per le necessarie cure post incidente stradale presso un’apposita struttura dell’ospedale di Caltagirone, è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria che ha emesso nei suoi confronti una misura cautelare, a seguito della quale è stato posto ai “domiciliari”.